Появились кадры с подписания Путиным и Си Цзиньпином совместных документов

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Появилось видео с церемонии подписания президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином важных документов. По итогам встречи в Пекине лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений, передает РИА Новости.

Кроме того, главы государств подписали совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого был приурочен визит российского лидера, Путин назвал основой для развития партнерства по всем направлениям.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и Китай пришли к общей договоренности по одному важному вопросу в сфере энергетики. По его словам, переговоры в Пекине прошли в позитивном ключе.

До этого Путин заявил, что целью отношений Москвы и Пекина является благополучие и процветание российского и китайского народов. По словам главы государства, соответствующие основы дали РФ и КНР возможность успешно пройти испытание на прочность.

