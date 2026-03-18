18 марта 2026 в 08:15

Украинские разведчики потеряли боеспособность под Сумами

Рота ВСУ потеряла боеспособность после удара в Сумской области

Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в результате огневого поражения под Сумами, подразделение было укомплектовано идейными неонацистами с боевым опытом, полученным еще до начала СВО, сообщили в силовых структурах РФ. По данным РИА Новости, родственники погибших пожаловались на невозможность эвакуировать их тела, а о ликвидации стало известно от единственного выжившего.

Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБр ВСУ, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Херсонской области отодвинули от береговой линии Днепра свои танки и тяжелую технику после потери нескольких РЛС RADA. Как уточнил военнослужащий с позывным Мореман, задачу по устранению выполнили российские десантники ЗРК IRIS-T. ВСУ стали более тщательно маскировать свои орудия, однако это не мешает ВС России поражать их, объяснил Мореман.

Ранее сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.

Сумская область
разведчики
ВСУ
погибшие
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

