Разведывательная рота 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ утратила боеспособность в результате огневого поражения под Сумами, подразделение было укомплектовано идейными неонацистами с боевым опытом, полученным еще до начала СВО, сообщили в силовых структурах РФ. По данным РИА Новости, родственники погибших пожаловались на невозможность эвакуировать их тела, а о ликвидации стало известно от единственного выжившего.

Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБр ВСУ, — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Херсонской области отодвинули от береговой линии Днепра свои танки и тяжелую технику после потери нескольких РЛС RADA. Как уточнил военнослужащий с позывным Мореман, задачу по устранению выполнили российские десантники ЗРК IRIS-T. ВСУ стали более тщательно маскировать свои орудия, однако это не мешает ВС России поражать их, объяснил Мореман.

Ранее сообщалось, что полицейских из Сумской области массово переводят в 35-й отдельный полк Нацгвардии Украины. По словам источника, они будут распределены в батарею «Арес» и штурмовые батальоны.