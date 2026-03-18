18 марта 2026 в 10:42

Новое решение Зеленского вызвало смех в Европе

Профессор Диесен: Зеленский поехал в Европу, чтобы его не забыли из-за Ирана

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Европу, чтобы его не забыли из-за войны на Ближнем Востоке, заявил норвежский профессор Глен Диесен в соцсети X. По словам эксперта, пиар и сфабрикованные нарративы сыграли решающую роль в поддержании боевого духа на Западе.

Зеленский проводит тур под лозунгом «Не забывайте обо мне», поскольку внимание международного сообщества (в том числе в плане финансовой и военной помощи) переключилось на Иран, — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

Также британские аналитики заявили, что если война ввергнет Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%.

Владимир Зеленский
Европа
Иран
Украина
