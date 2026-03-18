Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 12:17

«Смешно слушать»: в ГД разрушили планы Украины по контролю над Черным морем

Депутат Колесник: Черное море простреливается ВС России со всех сторон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России способны простреливать Черное море для защиты от атак дронов ВСУ со всех направлений, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он ответил на слова советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова о задаче Киева установить контроль над максимальной площадью акватории к 2027 году. По словам депутата, украинской стороне попросту не хватит военных ресурсов для реализации своего плана.

Возможности беспилотников, особенно к тому времени, когда Бескрестнов обещает [установить контроль над частью Черного моря], довольно сильно преувеличены, потому что РЭБ и противобеспилотные средства тоже развиваются. На одних дронах это сделать невозможно: для этого нужны мощные береговые батареи, техника, которая находится в глубине театра военных действий, которая способна уничтожать любые корабли. Черное море простреливается всеми российскими боевыми средствами вдоль и поперек, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что акватория Черного моря находится под четким контролем России, включая воздушное пространство над ним. Кроме того, по словам парламентария, оборонные мероприятия все чаще проводятся под водой, и российские подводные лодки демонстрируют высокий уровень мастерства.

Плюс разрушена инфраструктура Одессы, Николаева, и, не дай бог, где-то будут базы беспилотников. Они будут тут же уничтожены нашими средствами поражения, включая ракетное, артиллерийское, воздушное, космическое и разные другие. То есть человек, видимо, не имеет стратегического мышления и не понимает, что такое война на море. Смешно слушать. Украина к середине 2027 года может вообще потерять свою государственность. И кто что будет контролировать — большой вопрос, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что британский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем. Его заметили недалеко от Крымского полуострова.

Черное море
Украина
Россия
Госдума
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.