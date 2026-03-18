Памфилова назвала точное число партий, допущенных к выборам в России

19 политических партий имеют право участвовать в выборах разного уровня в России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Она отметила, что 12 марта апелляционной инстанцией Верховного суда РФ было решено приостановить деятельность Партии социальной защиты, передает ТАСС.

Таким образом, дорогие коллеги, право имеют на сегодняшний день участвовать в федеральных, региональных и муниципальных выборах 19 партий. Это те партии, с которыми нам всем на разных уровнях придется работать в предстоящей избирательной кампании, — сообщила она.

Ранее Памфилова сообщала, что беспилотники будут использованы для доставки бюллетеней в отдаленные районы России во время выборов в Госдуму осенью 2026 года. На мероприятии «Форум в большом городе» она отметила, что в РФ 36 регионов, где есть труднодоступные места.

ЦИК России ранее проинформировала, что датой проведения выборов депутатов Государственной думы в текущем году назначено третье воскресенье сентября. Днем голосования станет 20 сентября 2026 года.