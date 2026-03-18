18 марта 2026 в 12:12

Памфилова назвала точное число партий, допущенных к выборам в России

19 политических партий имеют право участвовать в выборах разного уровня в России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Она отметила, что 12 марта апелляционной инстанцией Верховного суда РФ было решено приостановить деятельность Партии социальной защиты, передает ТАСС.

Таким образом, дорогие коллеги, право имеют на сегодняшний день участвовать в федеральных, региональных и муниципальных выборах 19 партий. Это те партии, с которыми нам всем на разных уровнях придется работать в предстоящей избирательной кампании, — сообщила она.

Ранее Памфилова сообщала, что беспилотники будут использованы для доставки бюллетеней в отдаленные районы России во время выборов в Госдуму осенью 2026 года. На мероприятии «Форум в большом городе» она отметила, что в РФ 36 регионов, где есть труднодоступные места.

ЦИК России ранее проинформировала, что датой проведения выборов депутатов Государственной думы в текущем году назначено третье воскресенье сентября. Днем голосования станет 20 сентября 2026 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Могила Бедроса Киркорова попала на видео спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Покончил с собой глубокой ночью: похитителя девочки нашли мертвым в СИЗО
РЖД планирует уволить шесть тыс. работников
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

