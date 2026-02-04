Центризбирком назвал дату выборов в Госдуму в текущем году

Датой проведения выборов депутатов Государственной думы в текущем году назначено третье воскресенье сентября, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в своем Telegram-канале. Таким образом, днем голосования станет 20 сентября 2026 года.

Выборы своим указом назначит президент России, который должен быть опубликован в июне 2026 года, — уточнила ЦИК.

Российским избирателям предстоит сформировать состав нижней палаты парламента уже девятого созыва. Половина из 450 парламентариев, то есть 225 человек, будет избрана по федеральному партийному списку, а вторая половина — по одномандатным избирательным округам.

Ранее глава ведомства Элла Памфилова сообщала, что ЦИК РФ готова провести выборы в стране в 2026 году, несмотря на внешние угрозы и чрезвычайные ситуации в некоторых регионах. Она отметила, что избирательная система в России накопила достаточно опыта для работы в экстремальных условиях. Глава Центризбиркома подчеркнула, что вопрос обеспечения безопасности голосования приоритетен.