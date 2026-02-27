Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 02:07

Названа дата проведения выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму девятого созыва планируются на 20 сентября 2026 года

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выборы в Госдуму девятого созыва предварительно намечены на 20 сентября 2026 года, сообщили ТАСС в ЦИК России. Указ президента о назначении голосования должен появиться в период с 1 по 21 июня.

Согласно законодательству, президент должен назначить выборы за 90-110 дней до даты голосования. Исходя из планируемой даты проведения выборов, 20 сентября 2026 года, указ об их назначении глава государства должен подписать не ранее 1 июня и не позднее 21 июня, — сказано в сообщении.

В ЦИК пояснили, что такой период определяется правилами исчисления сроков избирательных действий. При подсчете день голосования не учитывается, поскольку он является днем наступления события.

Ранее комитет Госдумы по контролю одобрил пять кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ от нижней палаты парламента. Вопрос об их назначении планируется рассмотреть на пленарном заседании 11 марта.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что ведомство готов провести выборы в стране в 2026 году, несмотря на внешние угрозы и чрезвычайные ситуации в некоторых регионах. Она отметила, что избирательная система в России накопила достаточно опыта для работы в экстремальных условиях. Глава Центризбиркома подчеркнула, что вопрос обеспечения безопасности голосования приоритетен.

