26 февраля 2026 в 18:26

Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК

ТАСС: Госдума может рассмотреть кандидатуры в ЦИК 11 марта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Комитет Госдумы по контролю одобрил пять кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ от нижней палаты парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета. Вопрос об их назначении планируется рассмотреть на пленарном заседании 11 марта.

Рекомендовать Государственной думе включить в проект порядка работы заседания на 11 марта вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от Государственной думы, — говорится в документе.

В документе отмечается, что рекомендовано назначить членами ЦИК Алену Булгакову («Новые люди»), Евгения Колюшина (КПРФ), Василину Кулиеву (ЛДПР), Николая Левичева («Справедливая Россия») и Константина Мазуревского («Единая Россия»).

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила, что датой проведения выборов депутатов Государственной думы в текущем году назначено третье воскресенье сентября. Днем голосования станет 20 сентября 2026 года. Российским избирателям предстоит сформировать состав нижней палаты парламента уже девятого созыва.

ЦИК
Госдума
выборы
политика
