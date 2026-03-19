Сгоревшая кровля дачного дома обрушилась на сотрудника МЧС в Калининграде

В Калининграде во время тушения пожара в дачном доме на сотрудника МЧС России обрушилась сгоревшая кровля, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на ведомство. Возгорание произошло на улице Солнечной в ДНТ «Золотой петушок».

В общем сложности огонь охватил 28 квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 15 спасателей и три единицы техники.

В результате происшествия с крышей боец пожарно-спасательной части №5 получил травмы шеи и головы. Мужчину госпитализировали. После оказания медицинской помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее в Ленинградской области спасателям удалось вызволить из горящей квартиры-студии двух человек. Пожар захватил 31 квадратный метр жилья. Во время инцидента никто не пострадал.