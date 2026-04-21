Обнародованы темпы закрытия заведений общепита в России

Число закрытий заведений общепита в России в первом квартале 2026 года резко выросло: ликвидировано 11,2 тыс. юрлиц, что на 31,28% больше, чем годом ранее (тогда было 10%), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса». При этом открылось 12,5 тыс. новых компаний — плюс 20,84% к аналогичному периоду прошлого года.

Тревожная тенденция подтверждается и статистикой по городам-миллионникам. Как подсчитали в 2ГИС, за март количество ресторанов сократилось на 5% (до 7,2 тыс.), кафе — на 6% (до 12,5 тыс.), а баров — сразу на 11% (до 5,9 тыс.). Эксперты связывают это с падением потока гостей.

Данные сервиса «Чек Индекс» лишь подтверждают мрачную картину. С января по 23 марта рестораны и бары по всей стране недосчитались 3% посетителей. В Москве падение трафика оказалось самым чувствительным — минус 12%, в Санкт-Петербурге — минус 8%.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказал мнение, что распространение доставок готовой еды снижает интерес россиян к ресторанам. По его словам, проблемы в сфере общепита начались еще в период пандемии.