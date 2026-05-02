02 мая 2026 в 12:23

«У богатых свои причуды»: в ресторане Москвы подают пасту за 34 тыс. рублей

В одном из московских ресторанов появилась паста за 34,7 тысячи рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В одном из ресторанов Москвы появилась паста по цене 34,7 тыс. рублей, передает Telegram-канал «Москва сейчас». Блюдо рассчитано на две персоны, таким образом стоимость одной порции составляет 17 350 рублей.

За 34 700 можно упиться <…>. У богатых свои причуды <…>. Макарошки дома отварить, да креветочек чуток. Не хуже получится и в разы дешевле, — подметили комментаторы.

Для сравнения: остальные виды пасты в меню, включая варианты с креветками и камчатским крабом, стоят значительно дешевле — не более 4 тыс. рублей. Название заведения при этом не раскрывается.

Ранее стало известно, что около 65% россиян в майские праздники тратят больше, чем в обычные дни. По данным результата опроса, средний бюджет на этот период составляет 32,3 тыс. рублей. Основной статьей расходов 49% респондентов назвали поездки и путешествия, 20% — рестораны, кафе, застолья и подарки. Далее следуют затраты на пикники и отдых на природе (12%), стройматериалы и ремонт дома или дачи (10%), а также развлечения и досуг (7%).

Москва
рестораны
цены
общепит
