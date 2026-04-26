26 апреля 2026 в 10:45

Россияне рассказали о тратах на майские праздники

«Альфа-Деньги»: 65% россиян в майские праздники потратят больше обычного

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Около 65% россиян в майские праздники тратят больше, чем в обычные дни, следует из результатов опроса сервиса «Альфа-Деньги». По данным исследования, средний бюджет на этот период составляет 32,3 тыс. рублей, передает РБК.

Основной статьей расходов 49% респондентов назвали поездки и путешествия, 20% — рестораны, кафе, застолья и подарки. Далее следуют затраты на пикники и отдых на природе (12%), стройматериалы и ремонт дома или дачи (10%), а также развлечения и досуг (7%).

Большинство опрошенных (60%) заявили, что стараются ограничить расходы на майские в пределах 10 тыс. рублей, еще 18% готовы потратить от 11 тыс. до 20 тыс. О готовности потратить от 21 тыс. до 50 тыс. заявили 8% опрошенных, а траты в размере от 51 тыс. до 100 тыс. назвали приемлемыми только 6% респондентов.

В случае незапланированных трат 59% опрошенных готовы воспользоваться собственными накоплениями, 23% покроют расходы за счет кредитных карт или микрозаймов, 8% займут деньги у знакомых или родственников. При этом 29% респондентов планируют продолжать работать в праздники, 21% — провести время дома или отправиться в поездку, а 14% еще не определились с планами.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские туристы ежегодно тратят за границей более $50 млрд. Он отметил, что государство заинтересовано в привлечении таких граждан к отдыху на территории страны, чтобы эти деньги оставались в России.

Москвичей предупредили об обрушении месячной нормы осадков за три дня
Путин поблагодарил корейских воинов, которые защищали Курскую область
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

