Россияне рассказали о тратах на майские праздники «Альфа-Деньги»: 65% россиян в майские праздники потратят больше обычного

Около 65% россиян в майские праздники тратят больше, чем в обычные дни, следует из результатов опроса сервиса «Альфа-Деньги». По данным исследования, средний бюджет на этот период составляет 32,3 тыс. рублей, передает РБК.

Основной статьей расходов 49% респондентов назвали поездки и путешествия, 20% — рестораны, кафе, застолья и подарки. Далее следуют затраты на пикники и отдых на природе (12%), стройматериалы и ремонт дома или дачи (10%), а также развлечения и досуг (7%).

Большинство опрошенных (60%) заявили, что стараются ограничить расходы на майские в пределах 10 тыс. рублей, еще 18% готовы потратить от 11 тыс. до 20 тыс. О готовности потратить от 21 тыс. до 50 тыс. заявили 8% опрошенных, а траты в размере от 51 тыс. до 100 тыс. назвали приемлемыми только 6% респондентов.

В случае незапланированных трат 59% опрошенных готовы воспользоваться собственными накоплениями, 23% покроют расходы за счет кредитных карт или микрозаймов, 8% займут деньги у знакомых или родственников. При этом 29% респондентов планируют продолжать работать в праздники, 21% — провести время дома или отправиться в поездку, а 14% еще не определились с планами.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские туристы ежегодно тратят за границей более $50 млрд. Он отметил, что государство заинтересовано в привлечении таких граждан к отдыху на территории страны, чтобы эти деньги оставались в России.