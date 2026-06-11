12 июня День России: торжественные бесплатные открытки к празднику

12 июня вся страна отмечает один из самых молодых и при этом самых важных государственных праздников. Это день, когда мы вспоминаем, как дороги нам наша земля, наши люди и все то, что объединяет нас под одним небом.
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Россия — это мы с вами: наши истории, наши голоса, наша общая судьба. С праздником, дорогие друзья! Пусть этот июньский день будет по-настоящему радостным и добрым. Делитесь позитивом с помощью наших бесплатных открыток со своими коллегами, соседями, знакомыми и родственниками. Любую из них в качестве поздравления вы можете 12 июня отправить в МАКСе, ВК, Telegram или ОК бесплатно!