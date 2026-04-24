Стало известно, сколько российские туристы тратят за рубежом Вице-премьер Чернышенко: россияне оставляют за границей более $50 млрд

Российские туристы ежегодно тратят за границей более $50 млрд, рассказал ОТР вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что государство заинтересовано в привлечении таких граждан к отдыху на территории страны.

Возможность уезжать за рубеж и отдыхать есть у всех. По данным Центробанка, более $50 млрд ежегодно наши туристы оставляют за рубежом. Это как раз те деньги, за которые нужно побороться, чтобы они оставались у нас, — рассказал Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что целью является также привлечение иностранных туристов. По его словам, сейчас турпоток иностранных граждан вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

