24 апреля 2026 в 11:52

Стало известно, сколько российские туристы тратят за рубежом

Вице-премьер Чернышенко: россияне оставляют за границей более $50 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские туристы ежегодно тратят за границей более $50 млрд, рассказал ОТР вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что государство заинтересовано в привлечении таких граждан к отдыху на территории страны.

Возможность уезжать за рубеж и отдыхать есть у всех. По данным Центробанка, более $50 млрд ежегодно наши туристы оставляют за рубежом. Это как раз те деньги, за которые нужно побороться, чтобы они оставались у нас, — рассказал Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что целью является также привлечение иностранных туристов. По его словам, сейчас турпоток иностранных граждан вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян рассказал, что россияне не будут массово отказываться от отпусков. Он отметил, что многие могут выбрать альтернативу пляжному отдыху.

Власть
вице-премьеры
туризм
траты
Дмитрий Чернышенко
