В Иране заявили о прорыве блокады США в Ормузском проливе КСИР: иранский танкер прошел через Ормузский пролив на фоне блокады США

Иранский танкер при поддержке ВМС республики прошел через Ормузский пролив на фоне блокады США, сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Судно вошло в территориальные воды Ирана. На настоящий момент танкер находится в одном из южных портов республики.

Ранее сообщалось, что три судна попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США. Один из кораблей был иранским, ему удалось достичь Оманского залива, но затем он перестал подавать сигналы.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ситуация в Ормузском проливе находится под контролем. Глава государства отметил, что разочарован союзниками Вашингтона.

19 апреля Военно-морские силы США применили оружие против иранского торгового судна в акватории Оманского залива, пытаясь принудить его уйти в территориальные воды Ирана. Однако, как сообщает источник, своевременное прибытие подразделений ВМС КСИР на поддержку иранского корабля вынудило американцев отступить и покинуть зону инцидента.