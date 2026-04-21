Россияне решили спасти запертую на балконе без еды и воды собаку В Петербурге жильцы дома спасают запертую на балконе без еды и воды собаку

В Петербурге собака породы самоед по кличке Ума оказалась заперта на балконе без еды и воды, сообщает 78.ru. Соседи рассказали изданию, что пытаются спасти животное, которое «звало на помощь» без перерыва — днем и ночью.

Все происходит в многоэтажном доме на улице Парашютной. Чтобы помочь животному, соседи с верхнего этажа спустили на веревке воду и еду, так как окно на балконе, где выла собака, оказалось открытым.

По словам жильцов, проблема длится уже около года. Они не раз обращались к хозяйке и вызывали полицию, но ситуация не меняется. Теперь соседи намерены найти Уме новый дом. Как утверждают очевидцы, хозяйка собаки злоупотребляет алкоголем. У входа в ее квартиру заметили пустые банки из-под спиртного.

