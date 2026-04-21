21 апреля 2026 в 12:48

Россияне решили спасти запертую на балконе без еды и воды собаку

В Петербурге жильцы дома спасают запертую на балконе без еды и воды собаку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Петербурге собака породы самоед по кличке Ума оказалась заперта на балконе без еды и воды, сообщает 78.ru. Соседи рассказали изданию, что пытаются спасти животное, которое «звало на помощь» без перерыва — днем и ночью.

Все происходит в многоэтажном доме на улице Парашютной. Чтобы помочь животному, соседи с верхнего этажа спустили на веревке воду и еду, так как окно на балконе, где выла собака, оказалось открытым.

По словам жильцов, проблема длится уже около года. Они не раз обращались к хозяйке и вызывали полицию, но ситуация не меняется. Теперь соседи намерены найти Уме новый дом. Как утверждают очевидцы, хозяйка собаки злоупотребляет алкоголем. У входа в ее квартиру заметили пустые банки из-под спиртного.

Ранее стало известно, что в Таиланде туристка из России оставила чихуахуа в автомобиле в жару. Теперь ей грозит тюрьма, а ее семилетнему ребенку — детский дом. По предварительной информации, официальное обвинение гласит, что женщина превысила допустимый срок пребывания в королевстве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

