Россиянке грозит тайская тюрьма за оставленную в машине чихуахуа Полиция Таиланда разыскивает оставившую пса в машине россиянку и ее ребенка

В Таиланде туристка из России оставила чихуахуа в автомобиле в жару, теперь ей грозит тюрьма, а ее семилетнему ребенку — детский дом, пишет Telegram-канал Mash. По предварительной информации, официальное обвинение гласит, что женщина превысила допустимый срок пребывания в королевстве.

Как пишет канал, несколько дней назад Анна оставила своего чихуахуа запертым в автомобиле. Животное заметили местные жители и сообщили в полицию, где в ходе проверки выяснилось, что россиянка превысила разрешенные сроки пребывания в стране.

Ранее канал уже писал об Анне и ее возлюбленном. Тогда туристу из России пробили голову мачете. Жительница Красноярска снимала на камеру каждое свое действие и не выключила ее, даже когда остановилась перед придорожным ларьком, чтобы купить запрещенные вещества. Местным торговцам не понравилось поведение россиянки, и они набросились на нее с кулаками, а потом переключились на мужчину.

До этого суд в Иркутске оштрафовал на 55 тыс. рублей живодера, который в апреле 2024 года расстрелял известную в интернете собаку по кличке Йоко-Йося. Все произошло 18 апреля в поселке Первомайский. Мужчина увидел соседскую собаку у себя во дворе. Он достал охотничий карабин «Соболь» и выпустил в нее три пули.