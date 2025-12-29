Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 19:44

Россиянке грозит тайская тюрьма за оставленную в машине чихуахуа

Полиция Таиланда разыскивает оставившую пса в машине россиянку и ее ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Таиланде туристка из России оставила чихуахуа в автомобиле в жару, теперь ей грозит тюрьма, а ее семилетнему ребенку — детский дом, пишет Telegram-канал Mash. По предварительной информации, официальное обвинение гласит, что женщина превысила допустимый срок пребывания в королевстве.

Как пишет канал, несколько дней назад Анна оставила своего чихуахуа запертым в автомобиле. Животное заметили местные жители и сообщили в полицию, где в ходе проверки выяснилось, что россиянка превысила разрешенные сроки пребывания в стране.

Ранее канал уже писал об Анне и ее возлюбленном. Тогда туристу из России пробили голову мачете. Жительница Красноярска снимала на камеру каждое свое действие и не выключила ее, даже когда остановилась перед придорожным ларьком, чтобы купить запрещенные вещества. Местным торговцам не понравилось поведение россиянки, и они набросились на нее с кулаками, а потом переключились на мужчину.

До этого суд в Иркутске оштрафовал на 55 тыс. рублей живодера, который в апреле 2024 года расстрелял известную в интернете собаку по кличке Йоко-Йося. Все произошло 18 апреля в поселке Первомайский. Мужчина увидел соседскую собаку у себя во дворе. Он достал охотничий карабин «Соболь» и выпустил в нее три пули.

Таиланд
тюрьмы
животные
собаки
живодеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.