Суд вынес приговор живодеру, расстрелявшему Йоко-Йосю

Суд в Иркутске оштрафовал на 55 тыс. рублей живодера, который в апреле 2024 года расстрелял известную в интернете собаку по кличке Йоко-Йося, сообщает региональная прокуратура. Мужчину также обязали выплатить 25 тыс. рублей компенсации хозяйке животного.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 55 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что все произошло 18 апреля в поселке Первомайский, когда мужчина увидел соседскую собаку у себя во дворе. Он достал охотничий карабин «Соболь» и выпустил в нее три пули, убив животное.

История получила большой общественный резонанс, так как Йоко-Йося была популярна в интернете, пишет Telegram-канал Baza. Ее хозяйка Антонина путешествовала с ней по России и вела видеоблог. Женщина заявила каналу, что считает приговор слишком мягким, а стрелок так и не принес ей извинений.

