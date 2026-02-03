Зоозащитник оценил предложение конфисковать питомцев у жестоких хозяев

У живодеров необходимо конфисковать питомцев, заявил НСН вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев. Он отметил, что для этого придется внести правки в УК и КоАП РФ.

Представим себе, что человек, например, осужден за жестокое обращение с ребенком, но при этом не лишен родительских прав. Ребенок продолжает жить в той же семье, также подвергается насилию, — рассказал Горячев.

По словам зоозащитника, сейчас животные по закону считаются собственностью хозяев. Он отметил, что каждый случай жестокого обращения требует отдельного рассмотрения.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала повысить штрафы за жестокое обращение с животными. Она выдвинула такое предложение после истории с собакой, которую выбросили в мусорный бак.