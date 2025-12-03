В Москве призвали повысить штрафы за жестокое обращение с животными Акулова призвала повысить штрафы за жестокое обращение с животными

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала в своем Telegram-канале повысить штрафы за жестокое обращение с животными. Она выдвинула такое предложение после истории с собакой, которую выбросили в мусорный бак. По ее словам, когда читаешь такие новости, «сердце сжимается».

Необходимо повышать штрафы до действительно ощутимых размеров и вводить обязательную пожизненную идентификацию (чипирование) всех домашних животных, — подчеркнула Акулова.

Гендиректор зоопарка напомнила, что животное не является вещью, его нельзя «вынести» в мусор, когда оно становится неудобным. По словам Акуловой, инцидент с собакой из Люберец подпадает под статью 245 УК РФ. Она указала, что для такого животного это не только физическая травма, но и глубокий психологический стресс, сопоставимый с отвержением в стае. Подобное обращение может привести к долгосрочным проблемам в поведении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала ответственностью субъектов РФ регулирование проблем с бездомными животными. Парламентарий считает, что обстановка с бродячими собаками индивидуальна в каждом регионе.