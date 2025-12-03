Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:16

В Москве призвали повысить штрафы за жестокое обращение с животными

Акулова призвала повысить штрафы за жестокое обращение с животными

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала в своем Telegram-канале повысить штрафы за жестокое обращение с животными. Она выдвинула такое предложение после истории с собакой, которую выбросили в мусорный бак. По ее словам, когда читаешь такие новости, «сердце сжимается».

Необходимо повышать штрафы до действительно ощутимых размеров и вводить обязательную пожизненную идентификацию (чипирование) всех домашних животных, — подчеркнула Акулова.

Гендиректор зоопарка напомнила, что животное не является вещью, его нельзя «вынести» в мусор, когда оно становится неудобным. По словам Акуловой, инцидент с собакой из Люберец подпадает под статью 245 УК РФ. Она указала, что для такого животного это не только физическая травма, но и глубокий психологический стресс, сопоставимый с отвержением в стае. Подобное обращение может привести к долгосрочным проблемам в поведении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала ответственностью субъектов РФ регулирование проблем с бездомными животными. Парламентарий считает, что обстановка с бродячими собаками индивидуальна в каждом регионе.

зоопарки
Москва
Светлана Акулова
штрафы
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.