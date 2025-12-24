Новый год-2026
24 декабря 2025 в 01:00

Не жимом и тягой едиными: чем заменить базовые упражнения. Советы тренера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Базовые упражнения — приседания, становая тяга, жим штанги лежа и подтягивания — традиционно считаются фундаментом силового тренинга. Именно по этой причине вокруг них сформировалось устойчивое убеждение, что без этих движений тренировки теряют смысл, а любые альтернативы являются вынужденной и менее эффективной заменой. Такой взгляд удобен своей простотой, но плохо отражает реальную картину. Фитнес-тренер клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал NEWS.ru, чем можно заменить «базу» без ущерба для занятий.

Обязательно ли выполнять только жим, присед и становую тягу

Люди приходят в зал с разным уровнем подготовки, с болями в спине, травмами плеч, коленей или локтей, после операций, в процессе реабилитации или просто в условиях переполненного клуба, где доступ к стойке или скамье ограничен. В этих ситуациях задача тренировки — не следовать шаблону, а создать условия для регулярной и безопасной нагрузки.

Приседания, становая тяга, жим штанги лежа и подтягивания задействуют сразу несколько суставов и крупных мышечных групп, позволяют работать с большими весами и дают выраженный эффект как в росте силы, так и в наборе мышечной массы. Именно по этой причине вокруг них сформировалось устойчивое убеждение, что без этих движений тренировки теряют смысл, а любые альтернативы являются вынужденной и менее эффективной заменой.

Чем заменить приседания со штангой на спине

Приседания со штангой на спине чаще всего вызывают сложности из-за нагрузки на коленные и тазобедренные суставы, поясничный отдел, а также из-за нехватки подвижности и контроля корпуса. Это не означает, что тренировку ног нужно исключать или выполнять формально.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Гоблет-присед с гантелей позволяет держать корпус более вертикально и легче контролировать движение. Это снижает нагрузку на поясницу.
  • Приседания на ящик помогают управлять глубиной и стабилизировать технику, что особенно полезно при болях в коленях.
  • Болгарские выпады создают серьезную нагрузку на квадрицепсы и ягодицы, но при этом уменьшают осевую компрессию позвоночника и позволяют работать асимметрично, улучшая баланс и контроль.
  • Жим ногами часто воспринимается как «упрощенный» вариант, хотя на практике он позволяет безопасно выполнять большой объем работы и прогрессировать по весам без лишнего риска для спины. Для многих людей именно такие движения становятся основой тренировки нижней части тела на длительный срок.

Чем заменить становую тягу

Становая тяга традиционно считается одним из самых травмоопасных упражнений, особенно в глазах тех, кто уже сталкивался с болями в пояснице или не уверен в своей технике. При этом работа ягодиц, задней поверхности бедра и мышц-разгибателей спины остается важнейшей составляющей силового тренинга.

Румынская тяга с гантелями позволяет сократить амплитуду и лучше контролировать положение корпуса. Гиперэкстензии при правильном выполнении дают целенаправленную нагрузку на разгибатели спины без чрезмерной компрессии позвоночника.

Тяга на тренажере Смита или с трап-грифом создает более нейтральную механику и снижает требования к стабилизации, что особенно важно при восстановлении после травм. Одноногие варианты тяг дополнительно развивают баланс и симметрию, уменьшая общий стресс для спины. С точки зрения адаптации мышц это остается полноценной силовой нагрузкой, если соблюдаются объем и прогрессия.

Чем заменить жим штанги лежа

Жим штанги лежа нередко исключают из программы из-за болей в плечевых суставах, синдрома ущемления или ограничений после операций. В таких случаях жимы гантелей дают больше свободы движения и позволяют подобрать комфортную траекторию для плеча.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отжимания остаются эффективным вариантом, так как легко масштабируются по сложности и позволяют регулировать нагрузку. Тренажеры с фиксированной траекторией помогают целенаправленно нагружать грудные мышцы, минимизируя риск для плечевых суставов. При достаточном объеме и систематическом прогрессе эти варианты дают стабильный результат без необходимости работать со штангой.

Чем заменить подтягивания

Подтягивания часто оказываются недоступны из-за недостатка силы, проблем с хватом или избыточной массы тела. Это не означает, что тренировку спины нужно откладывать. Тяги верхнего блока, горизонтальные подтягивания, тяги в тренажерах и варианты с резинкой позволяют постепенно развивать широчайшие мышцы и укреплять плечевой пояс. Использование негативных фаз помогает подготовить мышцы и связки к полноценному движению.

Чем заменить подъем штанги на бицепс

Даже подъем штанги на бицепс не является обязательным элементом программы. Гантели, канаты и тренажеры часто оказываются более комфортными для локтевых суставов и позволяют лучше контролировать нагрузку. Мышце не важно, какой снаряд используется, если она получает достаточное напряжение, объем работы и адекватное восстановление.

Основной миф заключается в том, что только классическая база якобы дает результат, а тренажеры и альтернативы бесполезны. На самом деле эффект определяется регулярностью тренировок, прогрессивной перегрузкой и способностью организма восстанавливаться. Тренажеры дают контроль, безопасность и возможность адаптировать нагрузку под конкретного человека и его ограничения. Для обывателя, который тренируется ради здоровья, поддержания формы и устойчивого прогресса, альтернативы базовым упражнениям часто являются не временной заменой, а самым разумным и эффективным выбором, позволяющим тренироваться стабильно, без боли и с предсказуемым результатом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

