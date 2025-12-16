Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале

Чем более массовым становится фитнес, тем чаще повторяющиеся ошибки, которые совершают посетители. Их можно избежать, если следовать простым рекомендациям. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью NEWS.ru объяснила, какие неписаные правила и нюансы сделают занятия в спортзале более безопасными и эффективными.

Ошибка первая — пренебрежение разминкой

Одной из самых распространенных ошибок остается пренебрежение разминкой. Многие приходят в спортклуб и сразу переходят к рабочим весам. Между тем исследования спортивной науки подтверждают: динамическая разминка улучшает кровообращение, повышает эластичность тканей и подготавливает суставы и нервно-мышечный аппарат к нагрузке.

Один из крупнейших международных мета-анализов показал, что в 79% случаев разминка улучшает спортивную производительность — силу, скорость и координацию. По наблюдениям российских тренеров, до 55% посетителей пропускают разогрев, особенно на силовых тренировках, что приводит к росту количества микротравм и неправильной технике выполнения упражнений. При этом достаточно 5–7 минут легкого кардио, суставной гимнастики и разминочных подходов, чтобы существенно снизить риски.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ошибка вторая — отказ от вводной бесплатной тренировки с инструктором

Не менее типичной ошибкой является отказ от вводной тренировки с инструктором, которая обычно входит в стоимость клубной карты. Многие считают, что способны самостоятельно разобраться с техникой упражнений и определить основу тренировочной программы. Однако вводная тренировка — это полноценное персональное занятие с рядом важных и полезных рекомендаций. Оно позволяет оценить общее состояние здоровья и физическую подготовленность, а с учетом функциональных особенностей и в целом состояния здоровья определить специфику тренинга под цели клиента.

По оценкам Национального фитнес-сообщества, лишь около 30% новых клиентов действительно используют эту возможность. Тренер показывает, как безопасно работать на тренажерах, объясняет ключевые правила и принципы с учетом необходимого результата, а также формирует сбалансированную программу.

Ошибка третья — игнорирование помощи инструкторов в тренажерном зале

Третья распространенная ошибка — избегание обращения к инструкторам в тренажерном зале. Современное оборудование разных производителей отличается настройками, диаметром рычагов, углом наклона и траекторией движения. Просить совета — нормальная и здоровая практика, которая повышает эффективность тренировки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ошибка четвертая — выполнение тяжелых подходов без страховки

Бывают случаи травм во время жима лежа, приседаний или подъема больших весов без партнера. Международная статистика подтверждает, что жим лежа входит в тройку самых травмоопасных упражнений при отсутствии страховки. В российской практике достаточно попросить инструктора — это воспринимается естественно. Страховка снижает вероятность травмы и придает человеку уверенность, что отражается на качестве выполнения упражнения.

Ошибка пятая — не убирать за собой инвентарь, не разбирать штангу

Пятая ошибка — невнимание к элементарному фитнес-этикету. Посетители не убирают за собой блины, оставляют гантели, занимают тренажеры, не уточняя, свободны ли они, или размещают диски на стойке хаотично, создавая риск падения. Такие мелочи формируют атмосферу в клубе. Отношение к общему пространству — показатель зрелости фитнес-культуры, и сегодня это становится особенно важным с ростом числа посетителей.

Ошибка шестая — выбирать клуб исключительно по цене

Шестая ошибка — выбор клуба исключительно по стоимости клубной карты, без учета расположения, логистики и оснащенности. По данным отраслевых исследований, до 40% отказов от тренировок в первые месяцы связано именно с тем, что дорога до клуба оказывается слишком долгой или неудобной. В своих выступлениях я неоднократно подчеркивала: удобная логистика — ключ к формированию регулярности. Даже самый современный зал не будет работать на результат, если человек тратит на дорогу больше времени, чем на саму тренировку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ошибка седьмая — грязная форма и сильный парфюм

Седьмая ошибка — нарушение правил гигиены. Сильные запахи, грязная форма, отсутствие сменной обуви или полотенца создают не только дискомфорт, но и негативный фон для других посетителей. Это минимум, без которого невозможно создать комфортную среду.

Фитнес в России развивается, и сегодня это полноценная социальная инфраструктура, влияющая на здоровье миллионов людей. Качество тренировочного процесса во многом зависит от того, насколько осознанно каждый человек подходит к занятиям. Разминка, техника, страховка, порядок, гигиена, уважение к другим и готовность учиться — все эти элементы формируют культуру, без которой нельзя говорить о долговременном и безопасном прогрессе.

Фитнес — это об ответственности, дисциплине и уважении. Чем больше людей будут придерживаться этих принципов, тем сильнее, здоровее и цивилизованнее будет становиться вся отрасль.

Читайте также:

Качайтесь на здоровье: как правильно выбрать фитнес-клуб и не переплатить

Стоимость карты, доход тренеров, вырастут ли цены: как живет фитнес в РФ

Реабилитолог дал ценный совет тем, кто планирует заниматься спортом

Как выбрать идеальные гантели для домашних тренировок