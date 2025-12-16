Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 02:00

Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Чем более массовым становится фитнес, тем чаще повторяющиеся ошибки, которые совершают посетители. Их можно избежать, если следовать простым рекомендациям. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в интервью NEWS.ru объяснила, какие неписаные правила и нюансы сделают занятия в спортзале более безопасными и эффективными.

Ошибка первая — пренебрежение разминкой

Одной из самых распространенных ошибок остается пренебрежение разминкой. Многие приходят в спортклуб и сразу переходят к рабочим весам. Между тем исследования спортивной науки подтверждают: динамическая разминка улучшает кровообращение, повышает эластичность тканей и подготавливает суставы и нервно-мышечный аппарат к нагрузке.

Один из крупнейших международных мета-анализов показал, что в 79% случаев разминка улучшает спортивную производительность — силу, скорость и координацию. По наблюдениям российских тренеров, до 55% посетителей пропускают разогрев, особенно на силовых тренировках, что приводит к росту количества микротравм и неправильной технике выполнения упражнений. При этом достаточно 5–7 минут легкого кардио, суставной гимнастики и разминочных подходов, чтобы существенно снизить риски.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ошибка вторая — отказ от вводной бесплатной тренировки с инструктором

Не менее типичной ошибкой является отказ от вводной тренировки с инструктором, которая обычно входит в стоимость клубной карты. Многие считают, что способны самостоятельно разобраться с техникой упражнений и определить основу тренировочной программы. Однако вводная тренировка — это полноценное персональное занятие с рядом важных и полезных рекомендаций. Оно позволяет оценить общее состояние здоровья и физическую подготовленность, а с учетом функциональных особенностей и в целом состояния здоровья определить специфику тренинга под цели клиента.

По оценкам Национального фитнес-сообщества, лишь около 30% новых клиентов действительно используют эту возможность. Тренер показывает, как безопасно работать на тренажерах, объясняет ключевые правила и принципы с учетом необходимого результата, а также формирует сбалансированную программу.

Ошибка третья — игнорирование помощи инструкторов в тренажерном зале

Третья распространенная ошибка — избегание обращения к инструкторам в тренажерном зале. Современное оборудование разных производителей отличается настройками, диаметром рычагов, углом наклона и траекторией движения. Просить совета — нормальная и здоровая практика, которая повышает эффективность тренировки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ошибка четвертая — выполнение тяжелых подходов без страховки

Бывают случаи травм во время жима лежа, приседаний или подъема больших весов без партнера. Международная статистика подтверждает, что жим лежа входит в тройку самых травмоопасных упражнений при отсутствии страховки. В российской практике достаточно попросить инструктора — это воспринимается естественно. Страховка снижает вероятность травмы и придает человеку уверенность, что отражается на качестве выполнения упражнения.

Ошибка пятая — не убирать за собой инвентарь, не разбирать штангу

Пятая ошибка — невнимание к элементарному фитнес-этикету. Посетители не убирают за собой блины, оставляют гантели, занимают тренажеры, не уточняя, свободны ли они, или размещают диски на стойке хаотично, создавая риск падения. Такие мелочи формируют атмосферу в клубе. Отношение к общему пространству — показатель зрелости фитнес-культуры, и сегодня это становится особенно важным с ростом числа посетителей.

Ошибка шестая — выбирать клуб исключительно по цене

Шестая ошибка — выбор клуба исключительно по стоимости клубной карты, без учета расположения, логистики и оснащенности. По данным отраслевых исследований, до 40% отказов от тренировок в первые месяцы связано именно с тем, что дорога до клуба оказывается слишком долгой или неудобной. В своих выступлениях я неоднократно подчеркивала: удобная логистика — ключ к формированию регулярности. Даже самый современный зал не будет работать на результат, если человек тратит на дорогу больше времени, чем на саму тренировку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ошибка седьмая — грязная форма и сильный парфюм

Седьмая ошибка — нарушение правил гигиены. Сильные запахи, грязная форма, отсутствие сменной обуви или полотенца создают не только дискомфорт, но и негативный фон для других посетителей. Это минимум, без которого невозможно создать комфортную среду.

Фитнес в России развивается, и сегодня это полноценная социальная инфраструктура, влияющая на здоровье миллионов людей. Качество тренировочного процесса во многом зависит от того, насколько осознанно каждый человек подходит к занятиям. Разминка, техника, страховка, порядок, гигиена, уважение к другим и готовность учиться — все эти элементы формируют культуру, без которой нельзя говорить о долговременном и безопасном прогрессе.

Фитнес — это об ответственности, дисциплине и уважении. Чем больше людей будут придерживаться этих принципов, тем сильнее, здоровее и цивилизованнее будет становиться вся отрасль.

Читайте также:

Качайтесь на здоровье: как правильно выбрать фитнес-клуб и не переплатить

Стоимость карты, доход тренеров, вырастут ли цены: как живет фитнес в РФ

Реабилитолог дал ценный совет тем, кто планирует заниматься спортом

Как выбрать идеальные гантели для домашних тренировок

спорт
здоровье
ЗОЖ
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Статуя Свободы обрушилась из-за ураганного ветра
Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских
Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло
Трамп признал территориальные потери Украины
Десять человек стали жертвами крушения бизнес-джета на ангары в Мексике
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Один российский аэропорт стал недоступен
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
«Почистили себе память»: глава НАТО призывает к войне с РФ, реакция Москвы
«Привычки не умирают»: Лавров указал на особую наследственность Мерца
Фаза Луны сегодня, 16 декабря: отменяем свадьбы, сделки и встречи
Переводчица Зеленского назвала солдат НАТО и ЕС «трупами»
Маск побил рекорд по размеру состояния среди миллиардеров
Стармер рассказал о последних шагах «коалиции желающих»
Турецкие истребители сбили БПЛА у границ страны
Ребенок блогера Аиши умер через час после появления на свет: что случилось
Крупная корональная дыра на Солнце приготовила Земле сюрприз
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.