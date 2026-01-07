В России составили топ-10 самых удачливых регионов в 2025 году Москва стала лидером рейтинга по сумме выигрышей в лотерею в 2025 году

Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье оказались лидерами среди российских регионов по сумме выигрышей в лотерею по итогам 2025 года, заявили РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная лотерея». Так, жители столицы выиграли почти 328 млн рублей, а число лотерейных миллионеров достигло 17 человек.

Вторую строчку рейтинга занял ХМАО с выигрышами более 318 млн рублей и пятью новыми миллионерами. Третьей самой удачливой стала Московская область, где суммарные выигрыши превысили 289 млн рублей, а миллионерами стали 36 участников.

Пятерку регионов с наибольшими суммами выигрышей замыкают Санкт-Петербург (240 млн рублей) и Краснодарский край (188 млн рублей). В топ-10 также вошли Челябинская область, Башкирия, Новосибирская, Свердловская и Ростовская области.

Ранее в Томской области пенсионерка впервые приняла участие в новогодней лотерее «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей. При этом женщина приобрела всего два билета. Выигрыш одного составил всего 100 рублей, а другой принес ей целое состояние.

До этого житель Пермского края выиграл в лотерею 31 млн рублей, не угадав ни одного числа. Он приобрел билет в мобильном приложении. Уточняется, что в семье мужчины участие в лотереях всегда было доброй традицией. Еще в советское время его дедушка таким образом выиграл холодильник.