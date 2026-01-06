Пенсионерка впервые поучаствовала в лотерее и стала миллионершей Пенсионерка из Томской области выиграла 58 млн рублей в лотерее

В Томской области пенсионерка впервые приняла участие в новогодней лотерее «Мечталлион» и выиграла 58 млн рублей, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу бренда «Национальная Лотерея». При этом женщина приобрела всего два билета.

Одной из счастливец оказалась пенсионерка Светлана из небольшого поселка в Томской области, которая сыграла в лотерею впервые в жизни и выиграла более 58 млн рублей, — говорится в сообщении.

Светлана рассказала, что идея испытать удачу в лотерее возникла у нее внезапно, когда она находилась в очереди в местном отделении «Почты России». Выигрыш одного билета составил 100 рублей, а другой принес ей целое состояние. Женщина решила, что часть выигрыша она потратит на приобретение жилья для сына, который ожидает рождения двойни. Кроме того, она хочет помочь местному храму, выделив деньги на создание иконостаса.

Ранее сообщалось, что в новогоднем розыгрыше «Русского лото» главный приз в 1 млрд рублей впервые был разделен между тремя победителями. Каждый из трех россиян получит по 333,3 млн рублей. Счастливчики живут в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. Вероятность такого исхода составляла около 40%.