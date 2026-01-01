Новый год — 2026
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В новогоднем розыгрыше «Русского лото» главный приз в один миллиард рублей впервые был разделен между тремя победителями, сообщили в пресс-службе компании. Каждый из россиян получит по 333,3 млн рублей.

Предварительно установлено, что победители являются жителями Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей. Вероятность такого исхода, согласно статистике, составляла около 40%, в то время как шансы на единоличную победу оценивались выше 60%. Ранее миллиардный приз чаще всего доставался одному участнику, как это было в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах, и лишь дважды — в 2019 и 2022 — его делили между двумя счастливчиками.

Ранее стало известно, что житель американского штата Арканзас, выигравший в лотерее Powerball $1,8 млрд (140 млрд рублей), пока не явился за деньгами. Уточняется, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше $1 млрд в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

До этого житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей после того, как числа в его лотерейном билете случайно сложились в узор, напоминающий стрелку. Водитель купил счастливый билет, находясь в рейсе.

