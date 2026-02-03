Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:36

Выигравшие в новогоднюю лотерею россияне еще не забрали призы

Только половина миллионеров «Русского лото» забрала выигрыш

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Только половина победителей «Русского лото» с выигрышем от 1 млн рублей забрали призы в первый месяц, передает РИА Новости со ссылкой на компанию «Столото». В январе заявили о своих победах 53 миллионера и два мультимиллионера

По итогам января оформили свои выигрыши 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера, что составляет 54% от общего числа обладателей крупных призов, появившихся по итогам «Новогоднего миллиарда — 2026, — рассказали в пресс-службе.

В январе 2025-го выигрыши получили 64% победителей, в 2024-м — 73%, в 2023-м — 67%, а в 2022-м — 66%. Частыми причинами задержки является долгий выбор способа оформления выигрыша, необходимость согласовывать график на работе или просто забывчивость. По истечению 3,5 лет невостребованный выигрыши переходит в федеральный бюджет.

До этого пенсионер из Свердловской области стал миллионером благодаря государственной лотерее и вещему сну. Бывший охранник Марат Харисов выиграл суперприз, сумма которого превысила 60 млн рублей. На выигранные деньги пенсионер планирует исполнить свою давнюю мечту и отправиться с женой в путешествие по Алтаю.

Русское лото
призы
финансы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армения открестилась от участия в ОДКБ
В Госдуме объяснили выдвижение Уорша на пост главы ФРС
Девушка попыталась поджечь ТЦ и «попалась» росгвардейцам
В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины
Автоюрист оценил ужесточение правил техосмотра машин
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.