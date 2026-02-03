Выигравшие в новогоднюю лотерею россияне еще не забрали призы Только половина миллионеров «Русского лото» забрала выигрыш

Только половина победителей «Русского лото» с выигрышем от 1 млн рублей забрали призы в первый месяц, передает РИА Новости со ссылкой на компанию «Столото». В январе заявили о своих победах 53 миллионера и два мультимиллионера

По итогам января оформили свои выигрыши 53 лотерейных миллионера и два мультимиллионера, что составляет 54% от общего числа обладателей крупных призов, появившихся по итогам «Новогоднего миллиарда — 2026, — рассказали в пресс-службе.

В январе 2025-го выигрыши получили 64% победителей, в 2024-м — 73%, в 2023-м — 67%, а в 2022-м — 66%. Частыми причинами задержки является долгий выбор способа оформления выигрыша, необходимость согласовывать график на работе или просто забывчивость. По истечению 3,5 лет невостребованный выигрыши переходит в федеральный бюджет.

До этого пенсионер из Свердловской области стал миллионером благодаря государственной лотерее и вещему сну. Бывший охранник Марат Харисов выиграл суперприз, сумма которого превысила 60 млн рублей. На выигранные деньги пенсионер планирует исполнить свою давнюю мечту и отправиться с женой в путешествие по Алтаю.