Победитель лотереи лишился 4,2 млн рублей из-за медлительности

В Белизе обладатель выигрышного лотерейного билета лишился главного приза в 111 тыс. белизских долларов (4,2 млн рублей) из-за того, что не успел предъявить билет в течение 30 дней, сообщает издание The San Pedro Sun. Розыгрыш лотереи состоялся 20 декабря 2025 года. Восемь победителей вовремя получили свои деньги, а девятый опоздал.

В публикации говорится, что невостребованный приз будет направлен на благотворительность. Получателя пожертвования выберут на заседании совета директоров лотерейной компании в середине февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Арканзас, выигравший в лотерее Powerball $1,8 млрд (140 млрд рублей), не явился за деньгами. Уточняется, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше $1 млрд в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

До этого жительница Крыма, которая работает администратором в отеле, выиграла 2,8 млн рублей после вещего сна матери, купив лотерейный билет стоимостью всего 40 рублей. Победительница рассказала, что до победы она с семьей обсуждала планы по покупке квартиры.