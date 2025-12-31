Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом

Житель американского штата Арканзас, выигравший в лотерее Powerball $1,8 млрд (140 млрд рублей), пока не явился за деньгами, сообщает 40/29 News. Уточняется, что этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше $1 млрд в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

После розыгрыша прошло уже пять дней, но обладатель счастливого билета до сих пор не обратился к организаторам лотереи. Исполнительный директор Arkansas Scholarship Lottery Шэрон Стронг выразила надежду, что победитель скоро объявится.

Ранее житель Карелии выиграл 25 млн рублей в лотерее «Забава от Русского лото». Примечательно, что он также не угадал ни одного из 24 чисел.

До этого житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей после того, как числа в его лотерейном билете случайно сложились в узор, напоминающий стрелку. Водитель купил счастливый билет, находясь в рейсе.

Стало известно, что в России с начала этого года появилось более тысячи лотерейных миллионеров. Крупнейшие выигрыши в 1 млрд рублей и в 307 млн достались жителям Сахалинской и Тамбовской областей.