11 декабря 2025 в 14:24

Челябинец выиграл почти 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки

Житель Челябинска выиграл в лотерею почти 27 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Челябинска выиграл почти 27 млн рублей после того, как числа в его лотерейном билете случайно сложились в узор, напоминающий стрелку, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото». Водитель купил счастливый билет, находясь в рейсе.

В пути получил СМС-уведомление о выигрыше. Что-то слишком много цифр увидел, подумал, неожиданно как-то. Остановился, открыл свой билет в мобильном приложении «Столото», прокричался от радости и поехал дальше, — рассказал победитель.

В пресс-службе отметили, что его супруга с трудом поверила в выигрыш даже во время оформления в лотерейном центре в Москве. На выигранные средства пара планирует полностью погасить ипотеку и отложить деньги на будущее двоих детей.

Ранее американец выиграл в лотерею $82 тыс. (6,5 млн рублей) благодаря любви к коллекционной газировке. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить Shirley Temple 7-U из лимитированной коллекции, а заодно приобрел счастливый билет.

Стало известно, что в России с начала этого года появилось более тысячи лотерейных миллионеров. Крупнейшие выигрыши в 1 млрд рублей и в 307 млн достались жителям Сахалинской и Тамбовской области.

