Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 20:00

Россия передала США данные о маршруте БПЛА к резиденции Путина

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Россия передала США материалы с расшифровкой данных украинского беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Документы подтверждают, что целью атаки 29 декабря был один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Спецслужбы извлекли загруженный в дрон файл с полетным заданием. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

Материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА <…> переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве, — говорится в сообщении.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал преднамеренным удар по резиденции Путина. По его мнению, эта попытка атаки соответствует стратегии западных покровителей президента Украины Владимира Зеленского, направленной на срыв и затягивание мирных переговоров.

Политолог-американист Малек Дудаков между тем заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина может ухудшить отношения между США и Евросоюзом. Он не исключил, что эта операция была проведена при поддержке Великобритании.

