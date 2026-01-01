«Готовилось заранее»: Азаров назвал атаку на резиденцию Путина запланированной Азаров: атака на резиденцию Путина вписалась в стратегию по срыву переговоров

Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина была запланированной, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. По его мнению, высказанному в Telegram-канале, это вписывается в избранную западными кураторами президента Украины Владимира Зеленского стратегию по срыву и затягиванию переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский не считает, что дроновая атака является политическим самоубийством. Не считают так и его кураторы, скорее всего. Поэтому это было запланировано. Все это готовилось заранее. И ясно, что это вписывается в ту стратегию, которую западные кураторы избрали на срыв и максимальное затягивание мирных переговоров, — написал Азаров.

Ранее он назвал «жалким лепетом» попытки Зеленского отстраниться от атаки на резиденцию Путина в Новгородской области. Тогда украинский глава сообщил, что Киев не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию.

До этого экс-советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предположил, что атака беспилотников на резиденцию Путина могла быть организована при участии Евросоюза. Он отметил, что Зеленский действует по указке своих европейских союзников.