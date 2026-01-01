Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах

Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах ТАСС: все эвакуированные из Хорлов в Крым пациенты имеют минно-взрывные травмы

Все эвакуированные в Крым пострадавшие при атаке ВСУ на Херсонское село Хорлы имеют минно-взрывные травмы, рассказал ТАСС министр здравоохранения региона. Алексей Натаров. По его словам, пациенты получили дополнительные увечья.

Все травмы минно-взрывные. Комбинированная политравма в результате дополнительных повреждений, которые получили пациенты, — сказал Натаров.

Ранее стало известно, что в Крым привезли 10 человек из Херсонской области, среди них пятеро детей. Отмечалось, что три пациента, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования родным и близким погибших мирных жителей после удара ВСУ по селу Хорлы. Глава Русской православной церкви охарактеризовал инцидент как варварский и бесчеловечный акт.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, что подтверждается атакой на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю несправедливость случившегося.