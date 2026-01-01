Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 20:59

Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах

ТАСС: все эвакуированные из Хорлов в Крым пациенты имеют минно-взрывные травмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Все эвакуированные в Крым пострадавшие при атаке ВСУ на Херсонское село Хорлы имеют минно-взрывные травмы, рассказал ТАСС министр здравоохранения региона. Алексей Натаров. По его словам, пациенты получили дополнительные увечья.

Все травмы минно-взрывные. Комбинированная политравма в результате дополнительных повреждений, которые получили пациенты, — сказал Натаров.

Ранее стало известно, что в Крым привезли 10 человек из Херсонской области, среди них пятеро детей. Отмечалось, что три пациента, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования родным и близким погибших мирных жителей после удара ВСУ по селу Хорлы. Глава Русской православной церкви охарактеризовал инцидент как варварский и бесчеловечный акт.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, что подтверждается атакой на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю несправедливость случившегося.

Крым
Херсонская область
ВСУ
пациенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский анонсировал важную встречу западных военных
Глава разведки одной страны принял Умерова
В Чехии сменили риторику в адрес Украины
В Кремле раскрыли, что сказал Сальдо Путину после атаки ВСУ на Хорлы
Раскрыты подробности об эвакуированных из Хорлов в Крым пациентах
В Петербурге ребенок чуть не лишился кисти из-за фейерверка
Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты в новогоднюю ночь
Президент Швейцарии сделал первое заявление после пожара в Кран-Монтане
Россиянин пришел на концерт Rammstein и «поймал» лицом торт от барабанщика
Путин продлил особый порядок учета голосов «недружественных» акционеров
Стало известно, сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Москве
В Словакии дали прогноз по членству Украины в НАТО
ГРУ передало США одно устройство после попытки атаки на резиденцию Путина
В столичном аэропорту ввели временные ограничения
Раскрыто состояние атаковавших резиденцию президента России дронов ВСУ
ВСУ атаковали Сочи
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Москву
В Госдуме предостерегли россиян от одной забавы
Названо условие нормализации диалога США и России в 2026 году
Статус холостяка, благодарность Зеленскому, СВО: как живет Родион Газманов
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?
Семья и жизнь

Гороскоп 1 января: кому надо на работу? Кто продолжит тратить деньги?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.