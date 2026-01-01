Появились детали о пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Появились детали о пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы В Крым эвакуировали 10 пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы

Из Херсонской области 10 пострадавших при атаке ВСУ на село Хорлы эвакуировали в Крым, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Речь идет в том числе о пятерых детях.

Пятеро детей госпитализированы в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», еще трое взрослых находятся в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», одна пациентка - в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Семашко» и еще одна - в ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что три пациента, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования родным и близким погибших мирных жителей после удара ВСУ по селу Хорлы. Глава Русской православной церкви охарактеризовал инцидент как варварский и бесчеловечный акт.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, что подтверждается атакой на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю несправедливость случившегося.