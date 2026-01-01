Патриарх Кирилл осудил жестокую атаку ВСУ на Херсонскую область Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с атакой ВСУ на Хорлы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в результате атаки ВСУ на село Хорлы, следует из текста на сайте РПЦ. Он назвал произошедшее жестоким и циничным преступлением, не имеющим ни оправдания, ни разумного основания, и попранием нравственных основ общества.

Дорогие братья и сестры! С глубокой болью в сердце узнал о трагических событиях, произошедших в селе Хорлы Херсонской области, где в результате целенаправленной атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу погибли и пострадали многие мирные жители, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что шесть человек, получивших ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на село Хорлы, направлены для лечения в крымские больницы. По его информации, остальные пострадавшие распределены по лечебным учреждениям в трех районах, а граждане с несерьезными повреждениями были отпущены домой.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что недавний удар по Херсонской области вновь продемонстрировал абсолютное отсутствие человечности со стороны украинского руководства. Он также отметил, что невозможно подобрать слова, которые смогли бы передать всю горечь и несправедливость произошедшей трагедии.