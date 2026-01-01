Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 15:55

Сальдо раскрыл судьбу шести пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы

Сальдо: шесть пострадавших при атаке дронов в Хорлах отправлены в больницы Крыма

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Шесть граждан, пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Хорлы, отправлены на лечение в медицинские учреждения Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24». По его данным, остальные раненые размещены в больницах трех районов, а люди с легкими травмами уже выписаны.

Шестеро уже отправлено, из них двое детей, — отправлены в крымскую клиническую больницу, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что действия украинских властей вновь показали полное отсутствие человечности, на что указала недавняя атака на Херсонскую область. Он добавил, что трудно подобрать слова, чтобы описать всю горечь и несправедливость случившегося.

Кроме того, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова заявила, что удар по кафе в Хорлах, унесший жизнь трехлетнего малыша и других гражданских лиц, представляет собой заранее подготовленное убийство. По ее словам, это очередное доказательство жестокости украинских властей, а сам налет представляет собой «жалкую, беззубую попытку» отомстить за потери на линии фронта и отчитаться перед западными спонсорами.

