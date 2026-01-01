Хинштейн резко высказался после атаки ВСУ на Херсонскую область Хинштейн: для украинского руководства не существует ничего человеческого

Для украинских властей не существует ничего человеческого, что в очередной раз было продемонстрировано в результате атаки на Херсонскую область, заявил в соцсети MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн. Не находится слов, чтобы передать боль и несправедливость от произошедшего, отметил он.

Нет никаких слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от того, что произошло сегодня ночью в Херсонской области. Украинская хунта в очередной раз на крови показала, что для них не существует ничего человеческого, — говорится в сообщении.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что атака на кафе в Хорлах Херсонской области, унесшая жизнь трехлетнего ребенка и других гражданских лиц, представляет собой заранее подготовленное убийство и еще одно доказательство жестокости Киева. По ее мнению, это «жалкая, беззубая попытка» взять реванш за поражения на передовой и отчитаться перед западными покровителями, выступающими пособниками террористической деятельности.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что беспилотники ВСУ атаковали кафе в Херсонской области прямо во время новогоднего обращения Владимира Зеленского, в котором тот говорил о стремлении к миру. Дипломат подчеркнул, что подобный разрыв между словами и действиями наглядно демонстрирует двойные стандарты украинского руководства.