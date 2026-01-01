Зеленского уличили в противоречии своим же словам Мирошник: ВСУ ударили по Херсонщине в момент разговоров Зеленского о мире

В то время как президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении заявлял о стремлении к миру, беспилотники ВСУ атаковали кафе в Херсонской области, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По словам дипломата, это является наглядным противоречием между риторикой украинского руководства и его действиями.

Зеленский больше 20 минут в своем новогоднем обращении разглагольствовал о том, как на Украине хотят мира, а в это время украинские ударные дроны летели по цели в Хоролах, — говорится в сообщении.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что три беспилотника нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах. По его данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребенка, а более 50 гражданских лиц получили ранения.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ответ России на удар ВСУ по кафе в Херсонской области окажется жестоким. Он не исключил возможности полного уничтожения всех опорных пунктов и мест расположения украинских войск вдоль реки.