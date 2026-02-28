Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 09:14

Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Курскую область

Хинштейн: в Курской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ за сутки

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За сутки с 27 по 28 февраля из-за атак ВСУ в Курской области пострадали девять человек, двое из них погибли, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что за это время было уничтожено 62 вражеских беспилотника разных типов.

Всего в период с 09:00 27 февраля до 07:00 28 февраля сбито 62 вражеских беспилотника различного типа. 39 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. За сутки пострадали девять человек, двое из которых погибли, — говорится в сообщении.

В Курске в результате атаки БПЛА погиб работник автосервиса, а трое мужчин получили травмы. Пострадали примерно 35 автомобилей и само здание автосервиса. В селе Марково Глушковского района один человек получил ранения. В Хомутовском районе, в селе Колячек, пострадала женщина. В ее доме выбило окна.

Губернатор также добавил, что в Беловском районе на энергообъекте погиб участник отряда «БАРС-Курск», двое сотрудников РЭС ранены. Электроснабжение было прервано в 34 населенных пунктах, однако в настоящее время оно полностью восстановлено. В Обоянском районе повреждены три дома в хуторе Дрозды. В Хомутовском районе у поселка Хомутовка загорелся автомобиль.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали село Курковичи с помощью дронов-камикадзе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.

Александр Хинштейн
Курская область
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.