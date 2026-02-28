Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Курскую область Хинштейн: в Курской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ за сутки

За сутки с 27 по 28 февраля из-за атак ВСУ в Курской области пострадали девять человек, двое из них погибли, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что за это время было уничтожено 62 вражеских беспилотника разных типов.

Всего в период с 09:00 27 февраля до 07:00 28 февраля сбито 62 вражеских беспилотника различного типа. 39 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. За сутки пострадали девять человек, двое из которых погибли, — говорится в сообщении.

В Курске в результате атаки БПЛА погиб работник автосервиса, а трое мужчин получили травмы. Пострадали примерно 35 автомобилей и само здание автосервиса. В селе Марково Глушковского района один человек получил ранения. В Хомутовском районе, в селе Колячек, пострадала женщина. В ее доме выбило окна.

Губернатор также добавил, что в Беловском районе на энергообъекте погиб участник отряда «БАРС-Курск», двое сотрудников РЭС ранены. Электроснабжение было прервано в 34 населенных пунктах, однако в настоящее время оно полностью восстановлено. В Обоянском районе повреждены три дома в хуторе Дрозды. В Хомутовском районе у поселка Хомутовка загорелся автомобиль.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали село Курковичи с помощью дронов-камикадзе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.