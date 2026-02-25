Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 09:36

Дрон-камикадзе уничтожил фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате удара полностью уничтожен фельдшерско-акушерский пункт, пострадавших нет.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность — наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Погощь Суземского района. По его информации, в результате удара беспилотником было повреждено здание школы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 16 по 22 февраля жертвами атак ВСУ стали 14 мирных жителей в российских регионах. Дипломат также привел данные о раненых и масштабах обстрелов: за указанный период по гражданским объектам было выпущено не менее 3846 боеприпасов, удары затронули несколько областей.

