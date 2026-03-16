16 марта 2026 в 16:19

Украинский дрон-камикадзе ударил по АЗС в российском регионе

Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали автозаправочную станцию в поселке Суземка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате взрыва повреждения получил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших нет.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе автозаправочную станцию в поселке Суземка Суземского района. В результате намеренного удара поврежден гражданский автомобиль. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила два беспилотника, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого СМИ писали, что Вооруженные силы Украины применяют для атак на Москву беспилотники модели FP-1, способные преодолевать до 1200 км. Запуски дронов осуществляются с территории трех украинских областей: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

