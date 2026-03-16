Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 12:49

ПВО отразила новую атаку дронов на Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в своем канале в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы Украины применяют для атак на Москву беспилотники модели FP-1, способные преодолевать до 1200 км. Запуски дронов осуществляются с территории трех украинских областей: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. В Министерстве обороны РФ эту информацию официально не комментировали.

Собянин сообщил, что за последние два дня силами противовоздушной обороны на подступах к Москве уничтожены почти 250 БПЛА, запущенных с территории Украины. Градоначальник также выразил признательность Министерству обороны за профессионализм и самоотверженность.

В Росавиации сообщили, что аэропорт Домодедово из-за временных ограничений в районе воздушной гавани работает по специальным согласованиям с уполномоченными органами. В ведомстве предупредили, что такие меры могут привести к изменениям в расписании прибытия и отправления рейсов.

ПВО
Москва
дроны
БПЛА
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Лавров ответил на вопрос об участии кенийцев в СВО
Появилось видео дрейфующего в водах Мальты газовоза Arctic Metagaz
Российский регион пошел на кардинальный шаг из-за опасной инфекции
В России резко выросло число врачей
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.