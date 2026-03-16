ПВО отразила новую атаку дронов на Москву Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в своем канале в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы Украины применяют для атак на Москву беспилотники модели FP-1, способные преодолевать до 1200 км. Запуски дронов осуществляются с территории трех украинских областей: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. В Министерстве обороны РФ эту информацию официально не комментировали.

Собянин сообщил, что за последние два дня силами противовоздушной обороны на подступах к Москве уничтожены почти 250 БПЛА, запущенных с территории Украины. Градоначальник также выразил признательность Министерству обороны за профессионализм и самоотверженность.

В Росавиации сообщили, что аэропорт Домодедово из-за временных ограничений в районе воздушной гавани работает по специальным согласованиям с уполномоченными органами. В ведомстве предупредили, что такие меры могут привести к изменениям в расписании прибытия и отправления рейсов.