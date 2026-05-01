Россиянам сообщили о четырех ключевых изменениях с 1 мая Доцент Щербаченко: с 1 мая ряд товаров должен будет иметь специальную маркировку

С 1 мая некоторые товары в России должны будут иметь специальную маркировку, а также пенсионеров ждут перерасчеты и дополнительные выплаты, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, прибавку к пенсии получат граждане, которым в апреле исполнилось 80 лет, и инвалиды первой группы.

Как изменится жизнь россиян в начале следующего месяца? В мае получат прибавку к пенсии граждане, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет вдвое и составит 19169,38 рубля. Перерасчет произойдет автоматически. Кроме того, в мае единоразовую федеральную выплату получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Также с 1 мая введут маркировку для новых категорий товаров. Средства идентификации появятся на радиоэлектронике, строительных материалах в индивидуальной упаковке и некоторых кондитерских изделиях со сроком хранения более пяти суток, — сказал Щербаченко.

Также он добавил, что с 1 мая установят запрет на вывоз из РФ аффинированного золота в слитках больше 100 граммов. По его словам, цель данного нововведения — предотвращение рисков использования таких металлов в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее Банк России сообщил, что условия переводов по Системе быстрых платежей с 1 мая для граждан и бизнеса остаются неизменными, тарифы не корректируются. Регулятор выступил с опровержением после появления противоречивых сведений в некоторых средствах массовой информации и Telegram-каналах.