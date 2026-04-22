22 апреля 2026 в 15:14

ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая

Банк России: условия переводов по СБП с 1 мая остаются прежними

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая для граждан и бизнеса остаются неизменными, тарифы не корректируются, сообщил Банк России в комментарии РИА Новости. Регулятор выступил с опровержением после появления противоречивых сведений в некоторых средствах массовой информации и Telegram-каналах.

Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан, переводы до 100 тыс. рублей в месяц бесплатные, — сказал собеседник журналистов.

Ранее в Telegram-каналах и ряде СМИ появились сообщения о том, что с 1 мая в России якобы изменится стоимость переводов для физических и юридических лиц через СБП. Как пояснили в ЦБ, эти публикации не соответствуют действительности.

Также специалист Института Гайдара Кирилл Черновол заявил, что обновленные тарифы на переводы через СБП в первую очередь затронут самозанятых, индивидуальных предпринимателей и кредитные организации. Хотя напрямую новые расценки бьют по банкам, в конечном счете финансовая нагрузка может быть переложена на бизнес, отметил он.

До этого сообщалось, что в России с 1 июля при использовании СБП вводится обязательное указание ИНН. Эта мера направлена на борьбу с дропперством, то есть с посредничеством в незаконных финансовых операциях. Заполнение ИНН станет обязательным как при переводах между физическими лицами, так и при транзакциях между юридическими лицами и физлицами.

Общество
Россия
Центробанк РФ
СБП
