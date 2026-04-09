09 апреля 2026 в 18:44

Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП

НСПК: с 1 июля при переводах через СБП станет обязательным заполнение ИНН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В России с 1 июля вступает в силу обязательное указание идентификационного номера налогоплательщика при переводах и платежах через Систему быстрых платежей, заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум». Мера вводится для борьбы с дропперством — посредничеством при незаконных финансовых операциях, передает РИА Новости.

В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН, — сказал Юрков.

Как следует из презентации спикера, заполнять ИНН нужно будет как при переводах между физическими лицами, так и при операциях между юрлицами и физлицами. Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту или даже получить новый паспорт, однако ИНН является практически незаменяемым реквизитом, который сложно поменять.

Представитель НСПК подчеркнул, что ИНН станет универсальным идентификатором, позволяющим проверять риски одновременно в платежной системе «Мир» и в СБП. Это поможет более качественно развивать инструменты для предотвращения обхода дропперами ранее введенных ограничений.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

