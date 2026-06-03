Двое гражданских погибли при атаке ВСУ в российском регионе В Запорожской области при атаке ВСУ на автомобиль погибли двое гражданских

Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области, в результате чего водитель и пассажир погибли, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа.

На автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа под атаку попал гражданский автомобиль. К сожалению, водитель и пассажир погибли, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь пострадал один человек. По словам главы региона, зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината.

До этого сообщалось, что ВСУ 10 беспилотниками атаковали газовое хозяйство в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате удара мужчина получил осколочные ранения, четыре единицы транспорта повреждены.

Также стало известно, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона в селе Посохово (Валуйский округ) пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения в области надключичной зоны и голени, третий — ушиб ноги.