Безрукова сравнила одного современного режиссера с Рязановым и Гайдаем Безрукова заявила, что режиссер «Холопа» Шипенко снимает прекрасные комедии

Режиссер Клим Шипенко снимает прекрасные комедии, поделилась мнением с NEWS.ru актриса Ирина Безрукова в рамках мероприятий Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Она предположила, что ленты Шипенко зрители будут пересматривать так же, как сейчас пересматривают творения советских комедиографов Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

В 90-е годы российский кинематограф фактически умер, но сейчас у нас растут новые режиссеры, и я с удовольствием соглашаюсь на предложения дебютантов [сняться в их проектах]. <...> [Из уже опытных и видных представителей профессии] я бы выделила Клима Шипенко, который является потрясающим комедиографом, — высказалась Безрукова.

Она напомнила, что скоро в прокат выходит третья часть проекта «Холоп» в режиссуре Шипенко. Главные роли исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Безрукова также сыграла роль второго плана.

Ранее Безрукова высказалась о планах актера Дмитрия Дюжева баллотироваться в Госдуму. Она напомнила, что любой гражданин России имеет право по закону выдвигать свою кандидатуру в депутаты.

Собеседница также вступилась за постановку «Гамлет» в МХТ им. А. Чехова после критики спектакля многими деятелями искусств. Актриса сказала, что положительно относится к нестандартному прочтению культового произведения Уильяма Шекспира. Она назвала интересным решением костюм для Гамлета, сделанный из фольги.