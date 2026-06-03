ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 13:56

Безрукова сравнила одного современного режиссера с Рязановым и Гайдаем

Безрукова заявила, что режиссер «Холопа» Шипенко снимает прекрасные комедии

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссер Клим Шипенко снимает прекрасные комедии, поделилась мнением с NEWS.ru актриса Ирина Безрукова в рамках мероприятий Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Она предположила, что ленты Шипенко зрители будут пересматривать так же, как сейчас пересматривают творения советских комедиографов Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

В 90-е годы российский кинематограф фактически умер, но сейчас у нас растут новые режиссеры, и я с удовольствием соглашаюсь на предложения дебютантов [сняться в их проектах]. <...> [Из уже опытных и видных представителей профессии] я бы выделила Клима Шипенко, который является потрясающим комедиографом, — высказалась Безрукова.

Она напомнила, что скоро в прокат выходит третья часть проекта «Холоп» в режиссуре Шипенко. Главные роли исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. Безрукова также сыграла роль второго плана.

Ранее Безрукова высказалась о планах актера Дмитрия Дюжева баллотироваться в Госдуму. Она напомнила, что любой гражданин России имеет право по закону выдвигать свою кандидатуру в депутаты.

Собеседница также вступилась за постановку «Гамлет» в МХТ им. А. Чехова после критики спектакля многими деятелями искусств. Актриса сказала, что положительно относится к нестандартному прочтению культового произведения Уильяма Шекспира. Она назвала интересным решением костюм для Гамлета, сделанный из фольги.

Культура
Ирина Безрукова
режиссеры
артисты
кино
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.