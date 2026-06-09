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09 июня 2026 в 21:31

«Найти общий язык»: Безрукова о скандале Толмацкого с матерью

Безрукова призвала сына Децла найти общий язык с матерью

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: NEWS.ru
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Сыну покойного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антонию Толмацкому стоит найти общий язык со своей матерью моделью Юлией Киселевой, заявила актриса Ирина Безрукова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, становится неприятно, когда семейные скандалы выходят в публичное поле.

Всегда неприятно, когда внутренние какие-то скандалы выходят в общее поле. <...> Мне кажется, ему нужно все-таки найти с ней общий язык, — отметила Безрукова.

Ранее Mash сообщил, что Толмацкий-младший продает квартиру отца в центре Москвы за 90 млн рублей. Недвижимость расположена на улице Казакова и занимает весь пятый этаж жилого дома. По данным канала, внутри семьи единства нет: мать Антония против сделки, а сын настаивает на продаже.

Позже пиар-менеджер сына Децла Анна Чистякова сообщила, что Антоний Толмацкий не комментирует конфликт с матерью из-за квартиры, так как сосредоточен на творчестве и музыкальный карьере, а не на скандалах. Она добавила, что сейчас молодой исполнитель готовится к выходу первого альбома.

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