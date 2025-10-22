Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 19:51

«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой

Продюсер Толмацкий назвал хорошей тенденцией интерес к творчеству Кадышевой

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Возросший интерес россиян к творчеству певицы Надежды Кадышевой является хорошей тенденцией, заявил продюсер Александр Толмацкий на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, вся этническая музыка отображает национальный стиль.

Это такое возрождение веры во что-то русское. Слава богу, что люди стали слушать такую музыку. Это очень хорошая тенденция. Я всю этническую музыку одобряю, — сказал Толмацкий.

Ранее стало известно, что театр «Золотое кольцо» Кадышевой после новой волны ее популярности стал приносить солидный доход — за один день учреждение могло заключить четыре госконтракта на сумму 2,2 млн рублей. По информации Telegram-канала «Светский хроник», артистке могут принадлежать 30% театра.

Между тем экс-коллега народной артистки исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина заявила, что Кадышеву взяли в первый в ее карьере ансамбль «Россияночка» благодаря хорошим вокальным данным. Она добавила, что у Кадышевой были богатый тембр и абсолютный слух.

Александр Толмацкий
Надежда Кадышева
музыка
шоу-бизнес
Олеся Аксенова
О. Аксенова
Виктория Катаева
В. Катаева
Павел Селезнев
П. Селезнев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Взрыв прогремел рядом с военной частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Израиль, дружба с Нагиевым, слухи об изменах: как живет актер Игорь Лифанов
В Госдуме раскрыли, почему власти Канады толкают граждан к эвтаназии
МОК решил не комментировать решение FIS о недопуске российских спортсменов
Мурашко раскрыл главный итог модернизации медицины
«Идеальный истребитель»: в США восхитились Су-35С в зоне СВО
В РФ анонсировали ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии
Бесстыдство Зеленского, поиски Усольцевых, сбой в мессенджерах: что дальше
«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
«Есть ДНК»: раскрыто, почему зумеры фанатеют от Кадышевой и Булановой
«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.