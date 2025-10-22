«Возрождение веры»: известный продюсер оценил взлет творчества Кадышевой

Возросший интерес россиян к творчеству певицы Надежды Кадышевой является хорошей тенденцией, заявил продюсер Александр Толмацкий на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, вся этническая музыка отображает национальный стиль.

Это такое возрождение веры во что-то русское. Слава богу, что люди стали слушать такую музыку. Это очень хорошая тенденция. Я всю этническую музыку одобряю, — сказал Толмацкий.

Ранее стало известно, что театр «Золотое кольцо» Кадышевой после новой волны ее популярности стал приносить солидный доход — за один день учреждение могло заключить четыре госконтракта на сумму 2,2 млн рублей. По информации Telegram-канала «Светский хроник», артистке могут принадлежать 30% театра.

Между тем экс-коллега народной артистки исполнительница русских народных песен Надежда Крыгина заявила, что Кадышеву взяли в первый в ее карьере ансамбль «Россияночка» благодаря хорошим вокальным данным. Она добавила, что у Кадышевой были богатый тембр и абсолютный слух.