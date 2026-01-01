В России увеличат срок хранения данных пользователей сервисов В России увеличат срок хранения данных пользователей сервисов до трех лет

С 1 января 2026 года в России вступит в силу новое требование к интернет-компаниям, соответствующие изменения установлены постановлением правительства РФ. Уточняется, что теперь срок обязательного хранения информации о действиях пользователей будет увеличен с одного года до трех лет.

В частности, сервисы будут обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и обработки всех видов электронных сообщений пользователей (голосовой информации, текстов, изображений, видео и звуков). Также нужно будет сохранять и данные о самих пользователях.