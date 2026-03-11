Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026

Адвокат рассказал, могут ли сервисы списать деньги с отвязанной карты

Адвокат Богомолов: с 1 марта сервисы не могут списать деньги с отвязанной карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 марта сервисы не могут списывать деньги с отвязанной карты, рассказал «Газете.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов Виталий Богомолов. В случае списания он посоветовал обратиться в службу поддержки сервиса.

Так, если пользователь оформил пробный доступ на семь дней, указал данные карты, а затем, например, на третий день отвязал ее от аккаунта, сервис не вправе после окончания пробного периода списывать деньги по этим реквизитам. При этом это не означает, что человек сможет и дальше бесплатно пользоваться подпиской. Сервис в такой ситуации может расторгнуть договор в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, — рассказал Богомолов.

По словам адвоката, если служба поддержки не могла решить проблему, пользователь вправе обратиться в Роспотребнадзор. Он отметил, что, если эта мера не принесет результата, вопрос можно решить через суд.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что подписки на цифровые сервисы, включая те, которые ограничили свою деятельность в РФ, можно встретить на витринах маркетплейсов, однако их работоспособность напрямую зависит от источника лицензии и соблюдения условий правообладателя. По его словам, отдельная зона риска связана с пользовательскими соглашениями конечных платформ, которые запрещают перепродажу доступов.

